لبنان

انتخابات نقابة الممثلين: المعركة حامية بين لائحتين!

Lebanon 24
15-02-2022 | 00:00
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كتبت "الأخبار":
 
تشهد "نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون" في منطقة بدارو (المتحف ـــــ بيروت)، يوم الأحد المقبل، معركة "كسر عضم" بين لائحتَين كاملتين: الأولى بعنوان "لـ نقابة عصرية" تضمّ 12 اسماً، والثانية يرأسها النقيب الحالي نعمة بدوي.
"إنّها معركة السعي نحو التغيير"، عبارة ردّدها عبدو شاهين عند سؤاله عن أسباب ترشّحه على لائحة "لـ نقابة عصرية" التي تنخرط في معركة انتخاب مجلس جديد للنقابة. مع هذا، وعلى الرغم من وجود علاقة ودّ تجمع غالبية الممثلين المرشحين على اللائحتَين، لكن في العمق هناك فارق واضح بين الاثنين. فلائحة "لـ نقابة عصرية" تسعى لإدخال دماء جديدة إلى النقابة، تحت شعارات "الثورة والتغيير" التي وسمَت الكثير من المعارك الانتخابية التي شهدتها النقابات اللبنانية خلال الفترة الأخيرة. 
لو سألت أيّ ممثل لبناني عن توقعاته ومطالبه من النقابة، سيتوقّف عند بديهيات صارت أشبه بحلم مستحيل المنال في هذا البلد، على رأسها تأمين سنّ التقاعد والطبابة.
 
يومياً نسمع عن تراجع حالة بعض الممثلين الصحية وعدم قدرتهم على تأمين الأدوية، بل إنّ هناك فنانين كادوا أن يموتوا على أبواب المستشفيات بسبب عدم امتلاكهم كلفة الاستشفاء. هكذا، تأتي هذه الانتخابات بعد الحراك الشعبي الذي شهده لبنان في خريف 2019 وانخرط فيه بعض الممثّلين المرشّحين على لائحة "لـ نقابة عصرية". 
في هذا السياق، تتضمّن لائحة "لـ نقابة عصرية" كلّاً من الممثلين: أنجو ريحان، بديع بو شقرا، بولين حداد، رانية مروّة، سليم علاء الدين، ضياء منصور، وطلال الجردي، عبدو شاهين، فيصل الاسطواني، كريستيل خضر، كيل يوسف، ومحمد عقيل.
ورفعت اللائحة شعار "ضخّ دماء جديدة في قلب النقابة»، واضعةً في 13 بنداً مجموعة مطالب ستقوم بتنفيذها في حال فازت في الانتخابات. من بين هذه المطالب: الضغط بالوسائل كافة من أجل إقرار قانون إنشاء نقابة للممثّلين خارج إطار وصاية الجهات الرسمية، وتنظيم عمل ممثّلي وممثلات المسرح والسينما والتلفزيون وعلاقتهم بالنقابة وشركات الإنتاج من خلال حصر عقود الممثّلين والممثلات بالنقابة، والمحافظة على حقوق الممثّلين والدفاع عنهم، إلى جانب دخول جميع الممثلين في الضمان الاجتماعي وتأمين عقود مع شركات التأمين لاستيفاء المبالغ المتبقية على الفاتورة الصحية غير المغطاة من الضمان وعدم تحميلها للممثلين في حال تعرّضهم لأي عارض صحي. أضف إلى ذلك مطالب أخرى تتعلّق بتنظيم عمل الفنّانين ومستقبلهم المهني.
 
 

لبنان

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