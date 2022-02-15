لبنان

بالتفاصيل.. ما جديدُ سعر البنزين؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-02-2022 | 00:44
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قالت مصادر المُديريّة العامة للنفط لـ"لبنان24" أنّ "جدول أسعار المحروقات لن يصدر صباح اليوم كما جرت العادة كل ثلاثاء"، موضحة أنّه "قد يصدر خلال ساعات النهار اليوم أو قد يتأخر حتى صباح يوم غدٍ الأربعاء".
ولفتت المصادر إلى أن "العطلة الرسميّة يوم أمس حالت دون إصدار الجدول اليوم". 
بدوره، قال عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس لـ"لبنان24" إنه "من الضروري إصدار جدول جديد اليوم نظراً لحاجة الشركات النفطية إلى ذلك"، وأضاف: "ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً يؤثر على سعر المحروقات لدينا في حين أن التغيرات في سعر صرف الدولار لها أيضاً تأثير على الجدول الجديد".
ولفت إلى أن "سعر البنزين قد يشهد تغيرات تتراوح بين 2000 إلى 4000 ليرة لبنانية، صعوداً أم هبوطاً". 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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