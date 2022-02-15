بالصّورة.. هكذا احتفل وزير الطاقة مع زوجته بـ"عيد الحب"

على طريقته الخاصّة، احتفلَ وزير الطاقة والمياه وليد فياض بعيد الحبّ مع زوجته وأبنائه الثلاثة، إذ حضرت العائلة إلى مكتب فياض في الوزارة.

والتُقطت صورة لفيّاض مع عائلته، وقد بدت عليهم ملامح السّرور.