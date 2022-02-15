حكومة ميقاتي تتجاوز المطبات: جلسة للكهرباء والانتخابات واجتماع لملف النفايات

تمضي حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في عملها متجاوزة المطبات المعروفة والطارئة، انطلاقاً من رؤية حددها رئيسها وتقضي بالعمل على وقف الانهيار ومعالجة الطارئ من الملفات، في انتظار الانتهاء من وضع واقرار خطة التعافي الاقتصادي والتفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي.

وفي هذا السياق سيعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر اليوم تخصص لمناقشة خطة الكهرباء التي انجزها وزير الطاقة وليد فياض وتم توزيعها على الوزراء امس ، اضافة الى البحث في موضوع الاعتمادات الخاصة بالانتخابات النيابية، وكذلك مناقشة واقرار بنود عادية ادرجت على جدول اعمال الجلسة.

وعند العاشرة من صباح اليوم سيرأس الرئيس ميقاتي اجتماعا موسعا مخصصا لبحث ملف ادارة قطاع النفايات الصلبة يشارك فيه ممثلو الجهات المانحة والمنظمات الدولية.