لبنان

مرجع استشاري للثنائي الشيعي: مجلس النواب ليس أفضل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-02-2022 | 01:15
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علّق مرجع إستشاري بارز على ما أدلى به وزراء "الثنائي الشيعي" بأن "الموازنة مُرِّرت من دون تصويت في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي في بعبدا، وأن التعيينات العسكرية أتت تهريبة".
وقال المرجع: "الوضع في المجلس النيابي خلال إقرار تعديلات قانون الإنتخاب وإحتساب الأغلبية المطلقة لم يكن أفضل مما حدث في مجلس الوزراء"، مشيراً الى أن النواب يعرفون جيدا أن كلمة "صُدِّق" في المجلس تعني مُرِّر".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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