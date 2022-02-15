"مجموعة ثورية" تثيرُ تساؤلات في المتن

لاقى إطلاق "مجموعة ثورية" ما أسمته حملة تشاركية قاعدية للمشاركة بالانتخابات استياء من قبل المجموعات الشعبية الثورية والناشطين في التحركات الشعبية في منطقة المتن الشمالي.

ورأى الناشطون في سلسلة مواقف وتغريدات ان "هذه المجموعة أضحت متخصصة في تأخير التحالفات بين القوى المدنية، وفق ما اثبتته محطات عدة، بالاضافة الى ان هذه المجموعة بالذات ذات ليس لها اي حضور في المتن الشمالي".

وسأل الناشطون: "ما هو الهدف الفعلي من وراء تدخل هذه المجموعة في هذه المنطقة بالذات".