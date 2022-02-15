لبنان

كيف سعّرت المحطات التلفزيونية برمجتها الانتخابية؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-02-2022 | 01:45
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مع اقتراب الانتخابات النيابية، بدأت المحطات التلفزيونية بتجديد برمجتها لتُناسب هذا الاستحقاق، وعلمَ أنّ المحطات قامت بتسعير الاطلالات التلفزيونية للمرشحين سواء في المقابلات أو البرامج "بالدولار الفريش" حصراً.
وفي المعلومات ان احدى القنوات التلفزيونية اشترطت على رجل أعمال زيادة البدلات التي يدفعها لقاء خدمات اعلامية تقدم له، ما دفعه الى الاستغناء عن التعاون مع المحطة والانتقال الى اخرى، حيث يجري التشاور في آلية التعاون.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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