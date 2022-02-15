لبنان

نائب كسرواني يلعب "ع حبل" نائبين سابقين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-02-2022 | 03:30
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يروَج إحد نواب كسروان أنه أصبح في المرحلة الاخيرة من انهاء تحالفه مع نائب جبيلي سابق فاز باكثر من انتخابات في قضاء جبيل، فيما المعلومات تشير الى انه يكثف اتصالاته مع نائب سابق آخر بهدف رفع الحاصل لقاء "مغريات حرزانة".
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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