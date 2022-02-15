نائب كسرواني يلعب "ع حبل" نائبين سابقين

يروَج إحد نواب كسروان أنه أصبح في المرحلة الاخيرة من انهاء تحالفه مع نائب جبيلي سابق فاز باكثر من انتخابات في قضاء جبيل، فيما المعلومات تشير الى انه يكثف اتصالاته مع نائب سابق آخر بهدف رفع الحاصل لقاء "مغريات حرزانة".