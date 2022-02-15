لبنان

وزير "سيادي" في الخليج

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-02-2022 | 02:45
A-
A+
Doc-P-918609-637805108696503311.jpg
Doc-P-918609-637805108696503311.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عُلم أنّ وزيراً يتولى حقيبة سيادية سيقوم بزيارة إلى إحدى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهر المقبل.
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الخليج إلى عملية التفاوض مع إيران .. ولبنان لقدره
lebanon 24
15/02/2022 13:09:13 Lebanon 24 Lebanon 24
موسكو على خط المبادرة الخليجية: "تلطيف الجوّ" تجاه لبنان!
lebanon 24
15/02/2022 13:09:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تبريد الأجواء بين لبنان والخليج
lebanon 24
15/02/2022 13:09:13 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو الحسن: لتصويب العلاقات اللبنانية - الخليجية وإعادتها إلى سابق عهدها
lebanon 24
15/02/2022 13:09:13 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

لبنان

الخليج

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-02-15
05:27 | 2022-02-15
05:23 | 2022-02-15
05:02 | 2022-02-15
05:00 | 2022-02-15
04:57 | 2022-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website