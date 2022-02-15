لبنان

"إرتفاع في أسعار المحروقات"...وابو شقرا يحذر من هذا الامر!

Lebanon 24
15-02-2022 | 01:36
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توقع ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا، "مزيداً من الإرتفاع في أسعار المحروقات هذا الأسبوع نتيجة إرتفاع اسعار النفط عالمياً، خصوصاً بعد أن لامس برميل النفط حدود المئة دولار، مشيراً الى أن صفيحة البنزين اليوم على برميل نفط 92 دولاراً تبلغ 360 ألف ليرة والمواطن بالكاد يستطيع تحمّل ذلك".

وحذر في حديث لـ" صوت لبنان 100.3"  من "زيادة الرسم الجمركي على البنزين وفق سعر "صيرفة"، الأمر الذي سينعكس مزيداً من الإرتفاع، لافتاً الى أن الرسم الحالي يبلغ حوالى 5000 ليرة على دولار 1500".

لبنان

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