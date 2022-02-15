دولار "صيرفة".. هكذا سيُصبح

من المُنتظر أن يُصدر مصرف لبنان، اليوم الثلاثاء، التسعيرة الجديدة للدولار على منصّة "صيرفة"، إذ أنه لم يصدرها أمس الإثنين بسبب العطلة الرسمية في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.

وكانت آخر تسعيرة لـ"صيرفة" صدرت يوم الجمعة وبلغت 20500 ليرة لبنانية للدولار الواحد. أما اليوم، فتقول مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنه "من المتوقع أن يتراوح سعر الدولار على المنصة بين 20300 و 20750 ليرة لبنانية، في وقتٍ شهد فيه دولار السوق الموازية بعض التقلبات، إذ يُناهز حالياً الـ20950 ليرة لبنانية".