هذا النوع من السرقة نشط كثيراً في طرابلس! (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض سيارة من نوع "تويوتا" لسرقة احدى الاطارات العائدة لها من قبل مجهولين في محلة نديم الجسر - طرابلس.

ويذكر ان موجة سرقة الاطارات تنشط كثيراً في مدينة طرابلس بالاضافة الى سرقة "الطاسات" بحسب ما افاد عدد كبير من المواطنين.