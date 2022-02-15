لبنان

​ الاعتداء على موظف بمركز المعاينة في هذه المنطقة.. أصيب بمكان دقيق!

Lebanon 24
15-02-2022 | 03:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقفال مركز المعاينة الميكانيكية في مجدليا، بعد تعدي أحد الشبان على موظف وإصابته بالرأس.
 
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المعاينة الميكانيكية

مجدليا

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