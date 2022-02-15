لبنان

قصر العدل في طرابلس مقفل... ما السبب؟

Lebanon 24
15-02-2022 | 03:02
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أقفل قصر العدل في طرابلس أبوابه بشكل تامّ بسبب إلتزام المساعدين القضائيين بالإضراب العام لهم، وذلك مندوبة "لبنان 24".
 
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