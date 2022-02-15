خبرٌ مهم عن القروض المصرفيّة.. هذا ما كشفه نائبٌ عن الدولار

أشار النائب نقولا نحاس إلى أنّ هناك مجالاً لدراسة الموازنة والأخذ والردّ بشأنها، معتبراً أنه من الطبيعي ألّا يكون الجميع موافقين على كل بنودها.

وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، أعرب نحاس عن أمله في أن يكون البحث في الموازنة سريعاً لأننا نقترب من استحقاقات دستورية كبيرة، وقال: "إننا اليوم في أزمة كبيرة جداً ولا بد من أن يتحمل المجتمع جزءاً منها. مع هذا، فإنه لا توجد ضرائب جديدة في الموازنة".

وعن سلفة الكهرباء، شدّد نحاس على ضرورة وجود خطة توفّر تغييراً جذرياً وتؤمن استقرار القطاع، لافتاً إلى أن أموال السلفة تأتي عندها من المشروع الذي سيقدّمه وزير الطاقة إلى الحكومة.

ورداً على سؤال عن احتمال اتّجاه المصارف ومصرف الإسكان إلى إجبار المقترضين بالدولار على تسديد قروضهم بالعملة الصعبة لدى توحيد سعر الصرف، أوضح نحاس أن الموضوع ليس مطروحاً بهذا الشكل وألاّ تغيير في قاعدة الدولار ولكن في المعاملات التجارية والرسوم فقط.