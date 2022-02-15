لبنان

المساعدون القضائيون يبدأون تنفيذ "اعتكافهم" في قصور العدل

Lebanon 24
15-02-2022 | 03:08
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بدأ المساعدون القضائيون في هذه الأثناء بتنفيذ الإعتكاف الذي كانوا أعلنوا عنه الأسبوع الماضي في قصر عدل بيروت وسائر عدليات المحافظات.
 
 
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