هذا ما سيشهدهُ اللبنانيون خلال الأيام المقبلة

قال عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس في تصريح إنّه "بعد أن لامس سعر خام البرنت في الأسواق العالمية 96 دولاراً، فإننا سنشهد في الأيام المقبلة ارتفاعاً في أسعار المحروقات على أنواعها".

مع هذا، فقد كشف البراكس أنّ "المازوت يُوزّع بطريقة طبيعية في الأسواق بعد أن أصبح متوافراً في منشآتي النفط ولدى جميع مستودعات الشركات الخاصة".