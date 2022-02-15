لبنان

موظفو نقابة الاطباء لوحوا بالاضراب في حال عدم إنصافهم

Lebanon 24
15-02-2022 | 03:51
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توجه موظفو نقابة اطباء لبنان الى مكتب مجلس النقابة ببيان جاء فيه: "بعد اكثر من عامين ونحن نرزح تحت ضغط الازمة المعيشية التي تعصف في البلاد، من دون ان نلمس من مجلس النقابة اي لفتة تجاه موظفي النقابة حيث تآكلت رواتبنا واصبح راتب الجزء الاكبر من الموظفين لا يتعدى مبلغ الـ 100 دولار، ودائما كنا نسمع لغة المماطلة والتسويف تارة بحجة رواتب الاطباء المتقاعدين اولا (حيث تمت زيادتها أخيرا الى الضعف) وتارة أخرى بحجة المساواة مع موظفي القطاع العام (الذين لا يداومون اصلا ومع ذلك تمت زيادة رواتبهم الى الضعف)، ومع ذلك استمررنا في اداء واجباتنا على اكمل وجه، وكان جل همنا الحفاظ على مدخرات النقابة وزيادة ايراداتها".
 
وختم البيان: "اما بعد ان اصبحنا عاجزين حتى عن تأمين الحد الادنى من مقومات الصمود لعائلاتنا، سوف نضطر آسفين الى اعلان الاضراب عن العمل والاعتصام في مبنى النقابة، وذلك يوم الثلاثاء الواقع في 16 شباط 2022 وذلك ليوم واحد وبشكل تحذيري، اما اذا استمر مكتب المجلس في تجاهل مطالبنا المحقة وتهميشها، فسنضطر آسفين الى اتخاذ خطوات تصعيدية اخرى وصولا الى الاضراب".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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