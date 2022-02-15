لبنان

اقبال كثيف على ماراتون فايزر في بلدية صور

Lebanon 24
15-02-2022 | 04:02
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نظمت بلدية برج رحال ومركز برج رحال التطوعي في جمعية "الرسالة للاسعاف الصحي"، بالتعاون مع منظمة "ميدير" ، "ماراتون فايزر"، في مبنى البلدية، لعمر 12 سنة وما فوق بحسب المعايير الآتية:
- جرعة أولى لمن لم يتلق أي جرعة.
- جرعة ثانية لمن تلقى الجرعة الأولى منذ 21 يوما على الأقل.
- جرعة ثالثة لمن تلقى الجرعة الثانية منذ 5 أشهر على الأقل.
 
وشهد اليوم الماراثوني إقبالا كثيفا على تلقي اللقاح، واعتبر رئيس بلدية برج رحال حسن حمود انها "خطة تهدف للوصول الى أكبر عدد ممكن من الملقحين لتخفيف الإصابات بفيروس كورونا"، لافتا الى ان "البلدية تسعى مع الجمعيات  للعمل للحد من انتشار هذا الوباء  والتخفيف عن كاهل المواطن في ظل هذه الازمة الصعبة".
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