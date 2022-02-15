لبنان

"منخفض جوي جديد" في هذا الموعد... استعدوا!

Lebanon 24
15-02-2022 | 04:08
A-
A+
Doc-P-918664-637805203392204181.jpg
Doc-P-918664-637805203392204181.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات واحتمال أمطار خفيفة محلية في الفترة الصباحية.

وجاء في النشرة الاتي:

الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط لليومين المقبلين، ثم يستقر حتى مساء الجمعة حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر.
(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر شباط ما بين 11 و 19 درجة مئوية).


الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، يتشكل الضباب على المرتفعات، وتكون الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة بدءا من الظهر.

الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات واحتمال أمطار خفيفة محلية في الفترة الصباحية.

الخميس: قليل الغيوم مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، يتحول مساء الى غائم بسحب مرتفعة.

الجمعة: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم مع بداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وتصبح الأجواء مهيأة بعد منتصف الليل اي فجر السبت لهطول امطار متفرقة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-02-15
05:27 | 2022-02-15
05:23 | 2022-02-15
05:02 | 2022-02-15
05:00 | 2022-02-15
04:57 | 2022-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website