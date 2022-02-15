لبنان

سلامة لم يحضر جلسة استجوابه في قصر عدل بعبدا

Lebanon 24
15-02-2022 | 04:17
A-
A+
Doc-P-918666-637805207269079056.jpg
Doc-P-918666-637805207269079056.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت قناة الـ"MTV" أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يحضر إلى جلسة استجوابه في قصر عدل بعبدا بعد مذكّرة الاحضار التي أصدرتها المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون خلال 24 ساعة من 3 مواقع إلا أنه لم يتواجد فيها".
ووفقاً للـ"MTV"، فإن "التوجه كان لإحضار سلامة من قبل عناصر أمن الدولة". 
وأوضحت مصادر قانونية لـ"MTV" أنه "يتوجّب من الناحية القانونية أن تختم القاضية عون التحقيق وتدّعي على سلامة غيابيّاً، ولكنه من المتوقع أن تُحدد جلسة أخرى لاستجوابه، في سابقة قانونية لجهة عدد الجلسات التي حدّدتها حتى الآن لكي يبقى الملف في يديها".
بدورها، ذكرت قناة "الجديد" أنّ دورية من أمن الدولة حضرت الى منزل حاكم مصرف لبنان في الصفرا ومنزل آخر في الرابية والى مقر مصرف لبنان في بيروت لتنفيذ مذكرة احضار بحقه وافادت بعدم تواجده".
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-02-15
05:27 | 2022-02-15
05:23 | 2022-02-15
05:02 | 2022-02-15
05:00 | 2022-02-15
04:57 | 2022-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website