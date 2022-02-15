سلامة لم يحضر جلسة استجوابه في قصر عدل بعبدا

ذكرت قناة الـ"MTV" أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يحضر إلى جلسة استجوابه في قصر عدل بعبدا بعد مذكّرة الاحضار التي أصدرتها المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون خلال 24 ساعة من 3 مواقع إلا أنه لم يتواجد فيها".

ووفقاً للـ"MTV"، فإن "التوجه كان لإحضار سلامة من قبل عناصر أمن الدولة".

وأوضحت مصادر قانونية لـ"MTV" أنه "يتوجّب من الناحية القانونية أن تختم القاضية عون التحقيق وتدّعي على سلامة غيابيّاً، ولكنه من المتوقع أن تُحدد جلسة أخرى لاستجوابه، في سابقة قانونية لجهة عدد الجلسات التي حدّدتها حتى الآن لكي يبقى الملف في يديها".