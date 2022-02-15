لبنان

كلامٌ جديد من المولوي بشأن الانتخابات.. ماذا قال؟

Lebanon 24
15-02-2022 | 04:29
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شدد وزير الداخلية بسام المولوي على "أننا مصرّون على إجراء الانتخابات النيابية رغم الصعوبات ونصرّ على السير بكافة التحضيرات لأنه لا مجال بالنسبة لنا لتأجيل الاستحقاق"، وقال: "أدعو إلى مشاركة كثيفة في الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً".
 
وقال في كلمة له خلال لقاء بعنوان "منتدى الإنتخابات"، بالتعاون بين وزارة الداخلية والبلديات ومكتب الأمم المتحدة في لبنان، للتركيز على التحضيرات استعدادا لإجراء الإنتخابات النيابية، "إنني رفعت كتاباً الى مجلس الوزراء بالاعتمادات المطلوبة من اجل اجراء الانتخابات وتم ادراج الموضوع على جدول اعمال جلسة اليوم".
 
وأكد أن لا مجال إلّا لتأمين الموارد لاعتمادات الانتخابات وأتوجّه إلى المجتمع الدولي لتأمين بعضها بما لا يمسّ بالسيادة الوطنية.
 
 
وعن اقامة مؤتمرات تتناول اساءة لدول خليجية، سأل المولوي: "كيف يمكن لندوة من هنا أو مؤتمر مستفز من هناك أن يحقق مصلحة وطن تداعى لنصرته الاشقاء بينما يتركه البعض في الداخل أو ممن يأتون الى الداخل ليكون مسرحاً لبث روح التحريض؟".
 
وأكد "أننا اضحون في خياراتنا وسنبني الدولة في لبنان ليكون البلد لأهل البلد".
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