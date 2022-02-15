في حلبا... جولة لمراقبي الاقتصاد في مراكز تعبئة الغاز

جال مراقبون من وزارة الاقتصاد، تؤازرهم دورية من مكتب أمن الدولة في حلبا، في مراكز تعبئة الغاز في حلبا والجوار، حيث تم تنظيم عدد من المحاضر لمخالفة تسعيرة جرة الغاز الصادرة عن وزارة الطاقة، وشملت الجولة ايضا عددا من السوبرماركت، حيث تم تنظيم محضر ضبط باحداها لتخطي نسب الارباح المسموح بها.