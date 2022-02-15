لبنان

وزير العدل التقى سفيرة أستراليا في لبنان

Lebanon 24
15-02-2022 | 05:02
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إلتقى وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه بالوزارة  سفيرة أوستراليا لدى لبنان ربيكا غيرندلاي حيث جرى للبحث في أطر التعاون القضائي والحقوقي بين البلدين.
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