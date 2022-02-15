اجتماع في قصر العدل للبحث في الإعتكاف التحذيري الشامل للقضاة

يجتمع وزير العدل القاضي هنري الخوري في هذه الأثناء مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وأعضاء المجلس في قصر العدل في بيروت، وذلك للبحث في الإعتكاف التحذيري الشامل الذي سبق للقضاة أن أعلنوا عنه مدة أسبوع كخطوة أولية تمهيداً لإتخاذ خطوات لاحقة أقسى وأشد، كما ورد في بيان نادي القضاة، في حال عدم الإستجابة لجملة مطالب، منها إقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية، وتأمين مناخ العمل اللائق بكرامة المتقاضين والقضاة والمحامين والمساعدين القضائيين من خلال تأمين المستلزمات التشغيلية واللوجستية.ويتزامن هذا الإجتماع مع إعتكاف ينفذه المساعدون القضائيون في كافة قصور العدل.