بوالص تأمين السيارات... هذا مصيرها

تتواصل معظم شركات تأمين السيارات مع زبائنها وتطلب منهم تعديل العقود معهم وادخال بعض الدفعات الاضافية عليها بالدولار الأميركي او ما يعادله بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف في السوق الموازية والا لن تتمكن الشركات من تغطية الحوادث ومعالجة الأضرار.