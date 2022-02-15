لبنان

المفتي قبلان: المطلوب سلطة تمثل العدل والنزاهة بعيدا من الطائفية المقيتة والإقطاعية الفردية

Lebanon 24
15-02-2022 | 06:40
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أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان التالي: "بمناسبة ولادة إمام الحق وميزان العدل وفقيه السماء وضامن الإنسان الإمام علي بن أبي طالب نحن شيعة الإمام علي نؤكد أن الإنسان خليفة الله، وأن الحق عنوان رسالته، وأن العدل ميزان الرب، وأن الرحمة بالخلائق دين الأنبياء والأولياء، وأن السلطة لا قيمة لها إلا أن تقيم حقا وتبطل باطلا، وأن مطلوب الإمام علي بالسلطة يبدأ بالحق والعدل المجرد وهو عين مراده من مبدأ "الإنسان نظير الإنسان" وفلسفة "دولة المواطنة"، وهو ما نؤكده في لبنان. ولذلك فإن المسيحي وغيره من الطوائف والمذاهب أخ في الله وشريك ناموس وأخلاق ووطن وإنسان، والمطلوب فقط سلطة تمثل العدل والنزاهة بعيدا من الطائفية المقيتة والإقطاعية الفردية التي حجبت روح السماء وحولت طوائف هذا البلد إلى مقاطعات بغيضة وعداوات مصطنعة.
 
وبيوم الإمام علي نجدد التزامنا روح الإمام علي نهجا ودوافع وطريقة عيش وشراكة وطن على قاعدة: "ما يصلح للمسيحي يصلح للمسلم، وما يصلح للإنسان بما هو إنسان يصلح لكل المذاهب والطوائف والأديان".
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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