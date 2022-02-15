لبنان

عون يترأس جلسة مجلس الوزراء... وهذا جدول أعمالها

Lebanon 24
15-02-2022 | 06:49
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أعلنت رئاسة الجمهورية أنّ الرئيس ميشال عون يترأس عند الثالثة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا جلسة لمجلس الوزراء، وعلى جدول اعمالها 18 بنداً ابرزها خطة الكهرباء، وطلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على التدابير الواجب اتخاذها لاجراء الانتخابات النيابية العامة للعام 2022 وتأمين الاعتمادات المطلوبة لهذه الغاية.
 
 
في سياق آخر، استقبل عون سفير نيوزيلندا في لبنان GREG LEWIS، وعرض معه العلاقات بين البلدين لا سيما العلاقات التجارية وسبل تطويرها، إضافة الى ما يمكن ان تقدمه نيوزيلندا لمساعدة لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة فضلا عن انتشار وباء "كورونا".
 
 
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