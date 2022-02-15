لبنان

أرقام سيارات مميزة للبيع في المزاد العلني

Lebanon 24
15-02-2022 | 06:50
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 أعلنت وزارة الداخلية والبلديات انها في صدد "طرح أرقام مميزة ضمن الفئات (3,1 - 5,1 - 6,1) للبيع في المزاد العلني، وذلك استنادا الى أحكام المادة 154 - 1 من القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 ( قانون السير الجديد وتعديلاته).
 
وتعقد جلسة بيع الارقام المميزة المحددة في المادة الاولى بالمزايدة العلنية في القاعة العامة الواقعة في مبنى "هيئة إدارة السير والآليات والمركبات" - كورنيش النهر، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 10/3/2022. 
 
وعلى من يرغب بشراء رقم من الارقام المعروضة للبيع، أن يتقدم من أمين سر اللجنة أيمن عبد الغفور ( رئيس مصلحة تسجيل السياارت والآليات) في مكتبه الكائن في مبنى مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة، في مهلة أقصاها الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 9/3/2022، شخصيا أو بواسطة وكيله القانوني بموجب وكالة خاصة تتناول المشاركة في المزاد.
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