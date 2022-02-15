لبنان

بقايا فئران في خبز سجن روميه... ما حقيقة الأمر؟ (صورة)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-02-2022 | 07:15
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أفادت مندوبة "لبنان 24" انه وفقا  لمصادر من داخل سجن روميه فقد تم توزيع عدد من ربطات الخبز على المساجين التي تظهر عليها علامات بقايا فئران.

وفي سياق متصل، اكد مصدر  في قوى الامن الداخلي" لـ "لبنان 24" ان لا صحة للخبر المتداول، اذ انه يمكن وضعه في خانة الشائعات الهادفة الى خلق اشكاليات بين عناصرنا والمساجين في سجن روميه".
 

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