بعد ارتكابه جريمة قتل... سلّم نفسه الى الأجهزة الامنية

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام المدعو "ر.ش" بتسليم نفسه اليوم الى الأجهزة الأمنية المختصة.





يذكر ان "ر.ش" أقدم في وقت سابق على قتل محمود بيضون خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الميناء والتي أدت الى سقوط قتلى وجرحى واحراق معمل لتصنيع الاسفنج خلف مسجد الشكر.