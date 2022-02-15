لبنان

بوشكيان استعرض مع البرّاك مسار تطوّر العلاقات بين لبنان والعراق

Lebanon 24
15-02-2022 | 07:22
A-
A+
Doc-P-918734-637805318519492492.jpg
Doc-P-918734-637805318519492492.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى وزير الصناعة جورج بوشكيان سفير العراق في لبنان حيدر البرّاك قبل ظهر اليوم في وزارة الصناعة، وبحثا في مسار العلاقات اللبنانيّة – العراقيّة وتطوّرها الايجابي في الأشهر الماضية، وسبل تعزيزها وتقويتها وبلورة تنفيذ آلية الاتّفاقات ومذكرة التفاهم التي وقّعها بوشكيان في بغداد أثناء زيارته العراق الشهر الماضي.
وأكد بوشكيان على متانة العلاقات الثنائية معتبراً العراق " دولة شقيقة للبنان بكلّ معنى الكلمة".
وقال السفير العراقي: "نعدّ لزيارات تنسيقيّة على صعيد العلاقات الاقتصاديّة والصناعيّة والتجاريّة والزراعيّة، وترجم ذلك بعدد الزيارات الملحوظ للمسؤولين اللبنانيين الى العراق في الآونة الأخيرة. ويأتي اجتماعنا اليوم لعرض نتائج ما تحقّق، وللتحضير للمرحلة المقبلة التي نتوقّع لها كل النجاح والخير بين لبنان والعراق".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:29 | 2022-02-15
10:28 | 2022-02-15
10:19 | 2022-02-15
10:12 | 2022-02-15
09:51 | 2022-02-15
09:44 | 2022-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website