لجنة الادارة ارجأت البت باقتراح لاعادة ضم الاجراء في البلديات الى الضمان

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم برئاسة النائب جورج عدوان وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب ابراهيم الموسوي والنواب: غازي زعيتر، بلال عبدالله، علي خريس وسمير الجسر. كما حضر الجلسة عن وزارة الداخلية والبلديات المدير العام للمجالس المحلية فاتن ابو حسن والرائد حسان دياب.بيانووزعت اللجنة البيان الآتي:"عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 15/2/2022 تابعت خلالها درس جدول اعمالها المقرر:1- بدأت اللجنة جلستها بدرس درس اقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 3/82 الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني 1982. وكان سبق للجنة ان بدأت بدرس الاقتراح المذكور في جلسة سابقة واطلعت على الاسباب الموجبة كما استمعت الى أحد مقدمي الاقتراح والى رأي ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاستاذ شوقي ناصيف، كما سبق للسادة أعضاء اللجنة ان تداولوا بالاقتراح المذكور، وقد طلبت اللجنة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعض المعطيات والمعلومات.في هذه الجلسة استمعت اللجنة الى رأي وزارة الداخلية والبلديات التي لفتت الى ضرورة إعادة ضم الاجراء في البلديات الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث ان المعاناة التي تواجه هؤلاء الاجراء كبيرة جدا واخراجهم من الخضوع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد ألقى عليهم أعباء يصعب تحملها، كما أنه من جهة أخرى أربك العديد من البلديات خصوصا الصغيرة منها لعدم قدرتها الادارية والمالية على معالجة أوضاع اجرائها.بعد المناقشة والتداول، وحيث أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يتمكن من الحضور وبالتالي من تأمين المعطيات المطلوبة للبت بالاقتراح المذكور قررت اللجنة تأجيل البت به الى الجلسة القادمة.2- نظرا لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس اقتراح قانون الايجارات للاماكن غير السكنية. فرفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية".