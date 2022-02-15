في هذه البلدة... "واوي" يهاجم المواطنين (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام المواطن "محمود ابو زيد" على قتل "الواوي" الذي هاجم مجموعة أشخاص منذ فترة قصيرة في بلدة الرماديه ما ادى الى صابتهم بجروح بالغة.