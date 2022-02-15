لبنان

في هذه البلدة... "واوي" يهاجم المواطنين (صور)

Lebanon 24
15-02-2022 | 07:24
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام المواطن "محمود ابو زيد" على قتل "الواوي" الذي هاجم مجموعة أشخاص منذ فترة قصيرة في بلدة الرماديه ما ادى الى صابتهم بجروح بالغة.
 
 
 
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ثعلب

الرمادية

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