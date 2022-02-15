جولة لمراقبي الاقتصاد على بعض السوبرماركات... اليكم التفاصيل ​(صور)

واصل مراقبو مصلحة الاقتصاد في محافظة لبنان الجنوبي جولاتهم الميدانية على المحال والسوبر ماركت ، بهدف ملاحقة التجار الذين لم يلتزموا خفض اسعار السلع والمواد الغذائية في متاجرهم ، استنادا ً لهبوط سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ، وإجراء المقتضى القانوني في حقهم.ونفذ المراقبون جولتهم بمساندة فريق من الأمن العام ، في إطار تفعيل آلية عمل ردع التجار ومحاسبتهم قضائيا بشكل آني ، حيث جالوا على عدد من السوبرماركت في بلدتي الغازية وقناريت الجنوبيتين ، وتاكدوا خلالها من تقيد أصحابها بخفض نسب الأرباح على اسعار السلع والمواد الغذائية بالتوازي مع انخفاض سعر صرف الدولار.