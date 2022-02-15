لبنان

جولة لمراقبي الاقتصاد على بعض السوبرماركات... اليكم التفاصيل ​(صور)

Lebanon 24
15-02-2022 | 07:41
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واصل مراقبو مصلحة الاقتصاد في محافظة لبنان الجنوبي جولاتهم الميدانية على المحال والسوبر ماركت ،  بهدف ملاحقة التجار الذين لم يلتزموا خفض اسعار السلع والمواد الغذائية في متاجرهم ، استنادا ً لهبوط سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ، وإجراء المقتضى القانوني في حقهم. 
 
 ونفذ المراقبون جولتهم بمساندة فريق من الأمن العام ، في إطار تفعيل آلية عمل ردع التجار ومحاسبتهم قضائيا بشكل آني ، حيث جالوا على عدد من السوبرماركت في بلدتي الغازية  وقناريت الجنوبيتين ، وتاكدوا خلالها من تقيد أصحابها بخفض نسب الأرباح على اسعار السلع والمواد الغذائية بالتوازي مع انخفاض سعر صرف الدولار. 
 


ويشكل تعاون جهاز الأمن العام جنوباً  مع مراقبي الاقتصاد دوراً هاما في الاقتصاص من المخالفين حيث يقوم بتحرير محاضر عدلية  جزائية بناء على محاضر الضبط التي سطرها المراقبون   ، وتحويلها الى النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان ، للاطلاع عليها وتحديد السقف القانوني الواجب تنفيذه ، والذي قد يصل إلى تشميع مكان المخالفة  بالشمع الاحمر وتوقيف صاحبه  .
 
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