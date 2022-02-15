لبنان

بري عرض الاوضاع العامة مع السفيرة الفرنسية

Lebanon 24
15-02-2022 | 07:57
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية سفير نيوزيلندا في لبنان غريغ لويس حيث جرى بحث للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.  

كما إستقبل الرئيس بري راعي ابرشية بيروت للطائفة المارونية المطران  بولس عبد الساتر.  

وبعد الظهر عرض بري آخر المستجدات والأوضاع العامة خلال لقائه السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو التي غادرت دون الإدلاء بتصريح.  
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