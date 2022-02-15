لبنان

ماذا قال وزير الداخلية عن "خلاف الاجهزة الامنية"؟

Lebanon 24
15-02-2022 | 07:57
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رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعا  ضم وزراء الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب والمال يوسف خليل، بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي  لبحث التحضيرات الانتخابية قبيل جلسة مجلس الوزراء التي ستناقش هذا الموضوع بعد ظهر اليوم.
بعد الاجتماع قال وزير الداخلية ردا على سؤال: "لا صحة لما يشاع عن خلاف بين الأجهزة الأمنية في موضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".
واضاف مولوي: "إن قوى الامن تقوم بواجباتها، وقد التزمت بها، ولم تحصل اي مواجهة بينها وبين جهاز أمن الدولة الذي يقوم ايضا بواجباته وفق القانون".  
واستقبل رئيس مجلس الوزراء المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان.
 
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