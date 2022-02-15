دعوى تنحية القاضي البيطار... اليكم جديدها

ردت محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية، برئاسة القاضية رولا المصري الدعوى المقامة من الوزيرين السابقين النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر والتي طلبا فيها رد رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز القاضي ناجي عيد ومستشارته القاضية روزين غنطوس، عن النظر بدعوى تنحية المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بسبب الخصومة مع عيد وغنطوس اللذين سبق لهما أن رفضا دعوى تنحية البيطار.وإعتبرت المحكمة أن أسباب رد القاضي عيد غير متوفرة في هذه الدعوى.