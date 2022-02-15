دريان: الانتخابات النيابية ضرورة ودار الفتوى على مسافة واحدة من الجميع

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وفدا من المركز الثقافي الإسلامي برئاسة الدكتور وجيه فانوس بمناسبة انتخاب الهيئة الجديدة للمركز واللجان العاملة فيه، وعرض الوفد مع المفتي دريان للوضع الراهن بمختلف جوانبه.وقد أكد المفتي دريان امام الوفد أن "الانتخابات النيابية ضرورة، ودار الفتوى على مسافة واحدة من الجميع".وبعد اللقاء قال فانوس: "المركز الثقافي الإسلامي لا ينشغل إطلاقاً في هذه المرحلة بالشؤون السياسية بقدر انشغاله بالشؤون الوطنية التي تجمع أبناء الوطن والتي تستغل هذه الانتخابات لتكون عامل توحيد للبنانيين جميعا".وتمنى المجتمعون لدار الفتوى "النجاح في مسيرتها الوطنية الرائدة، بخاصة في هذه المرحلة الصعبة والخطيرة من تاريخ الوطن".