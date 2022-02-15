في طرابلس... 3 جرحى في حادث سير (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير على طريق "المعرض" في طرابلس، بين سيارة من نوع "بي ام" وأخرى من نوع "ميني كوبر".

وأدى الحادث الى سقوط 3 جرحى.