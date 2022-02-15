لبنان

في طرابلس... 3 جرحى في حادث سير (صور)

Lebanon 24
15-02-2022 | 09:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع  حادث سير على طريق "المعرض" في طرابلس، بين سيارة من نوع "بي ام" وأخرى من نوع "ميني كوبر".
 
وأدى الحادث الى سقوط 3 جرحى.
 
 
 
 
 
 
 
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