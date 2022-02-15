لبنان

ميقاتي: موازنة العام 2022 دُرست "على الفاصلة والنقطة" وهي أفضل الممكن في الوقت الحاضر

Lebanon 24
15-02-2022 | 09:29
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أشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى أنّ "البلاد أمام تحديات عدّة، ودور الحكومة هو أن تُحقّق الاهداف الانقاذية التي شُكّلت من اجلها". وأضاف: "هذه المهمة الاساسية تبقى اهم من الجدل الذي لا طائل منه". وأكّد أنّ "الشعب اللبناني يتطلع الى ان تحقق له الحكومة ما يريده من اصلاحات وخدمات، ويرفض اي خلافات يمكن ان تحصل".
 
 
وقال ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في قصر بعبدا إنّ "موازنة العام 2022 التي أُحيلت الى مجلس النواب، دُرست على مدى أكثر من ثماني جلسات "على الفاصلة والنقطة"، وهي أفضل الممكن في الوقت الحاضر حتى تؤمّن الانتظام المالي العام للدولة". وتابع: "نحن محكومون بأرقام ووقائع لا يمكن تجاهلها".
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