لبنان

المرتضى عرض للتعاون الثقافي بين لبنان وايران مع فيروزنيا

Lebanon 24
15-02-2022 | 10:12
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استقبل  وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم، السفير الايراني في لبنان  محمد جلال فيروزنيا، وتداولا شؤونا عامة مع التركيز على أهمية دور لبنان الثقافي والاستعدادات للتعاون الثقافي بين الجمهوريةالاسلامية في إيران والجمهورية اللبنانية والاسبوع الثقافي الإيراني في لبنان الذي سيترافق مع زيارة لوزير الثقافة الإيراني لبيروت فضلا عن ترتيبات لإجراء اسبوع ثقافي لبناني في ايران.
المصدر: الوكالة الوطنية
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