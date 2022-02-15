أبي المنى اتصل بمشايخ العقل في سوريا والتقى وفودا وشخصيات

أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى اتصالا هاتفيا اليوم، بشيخ العقل في سوريا الشيخ يوسف جربوع، وأبرق الى شيخ العقل الشيخ حمود الحناوي، عقب اتصال سابق بالرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين في سوريا الشيخ حكمت الهجري، في اطار متابعة اوضاع ابناء الطائفة ابان الاحتجاجات المطلبية السلمية في مدينة السويداء، و"تأكيد أحقيتها وسلميتها واعتباراتها المشروعة حيال الازمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الخانقة التي تطال مقومات صمود أمنهم الغذائي والاجتماعي"، لافتا الى "ضرورة التحلي بالحكمة والثبات في هذه المرحلة الصعبة".وتم التأكيد في الاتصال، على ان "الدروز لم يكونوا عبر تاريخهم حالة انفصالية عن اوطانهم وانهم تحت سقف الحق والقانون، وانهم حريصون بالحفاظ على المؤسسات بما يترتب عليها بنفس الوقت من مسؤوليات رعاية شؤون ابنائها على مختلف صعد الحياة".لقاءاتواستقبل شيخ العقل في دار الطائفة - بيروت، المفتش العام لقوى الامن الداخلي العقيد فادي صليبا، يرافقه مستشار مطرانية بيروت والجبل للروم الملكيين الكاثوليك الدكتور سهيل ابو حلا ومستشار البنك الدولي الدكتور منير حمزة.كما استقبل قائد شرطة بيروت في قوى الامن الداخلي العقيد احمد عبلا، يرافقه العقيد زياد قائدبيه.واستقبل كذلك، رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا ابو فيصل، يرافقه المهندس إيلي حداد والاعلامي عارف مغامس، بحضور عضو المجلس المذهبي الشيخ سامي عبد الخالق. وقد اطلع ابو فيصل شيخ العقل على كتابه "عن لبنان...لماذا أكتب" وطلب مشاركته توقيعه، كذلك قدم مغامس كتابه الى شيخ العقل "لغة كمال جنبلاط الشعرية في ديوانه: فرح...والبعد العرفاني".ومن زوار شيخ العقل ايضا، وفد "اللوبي الاقتصادي الدولي" برئاسة الدكتور علي المصري وضم: المنسق العام جورج كرياكوس، المحامي جانو حداد، مسؤول العلاقات العامة ابراهيم المصري، مسؤولة الشؤون الداخلية ليال ابو رجيلي، دافيد مجاعص ومحمود عياش، وتم البحث في عدد من المواضيع والقضايا المتصلة بمهام اللوبي.كذلك استقبل وفد "الملاكين المجاورين لمقام الست شعوانة" ضم: غسان مغبغب، عماد العماد، يوسف حمزة وجرجس مدور، بحضور مدير الاوقاف في المجلس المذهبي المهندس نزيه زيعور وعضو المجلس المحامي مازن المصري.والتقى البروفسور كليب كليب، بحضور رئيس الدائرة الاجتماعية في المجلس المذهبي سماح بو ناصر الدين.