لبنان

بشأن الكهرباء والانتخابات.. هذا ما قرّره مجلس الوزراء

Lebanon 24
15-02-2022 | 11:07
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أكّد وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في بعبدا أنّ "الحكومة طلبت من وزير الطاقة وليد فياض وضع خطّة لتنفيذ قانون يتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء ودراسة إمكانية إعادة النظر بالتعرفة الكهربائية بالتوازي مع زيادة ساعات التغذية ووضع خطة لتركيب العدادات الذكية لتحسين التحصيل والجباية".
 
وأردف: "وزير الطاقة شرح أبرز بنود خطة الكهرباء لتحسين إنتاج الطاقة لافتاً إلى العوائق، والبحث يُستكمل بالحطة في جلسة مقبلة".
 
ورداً على مدى الثقة بخطة الكهرباء، قال الحلبي: "لا نثق قبل أن نرى النور". 
 
وفي ما خصّ ملف الموازنة، أكد الحلبي أنه "لم يتم إثارة موضوع إقرار الموازنة في جلسة اليوم"، كما أوضح أن "موضوع التعيينات لم يُطرح أيضاً"، مشيراً إلى أن "كل الوزراء شاركوا في مناقشة الموازنة التي تم إقرارها في بعبدا بعد التعديلات". 
 
وقال: "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اعتبر أنّ مصارحة اللبنانيين ضرورة ليكونوا شركاء معنا من دون حرج فيطيب الجرح اللبناني ويعود وطننا لما كان عليه لأنّ الكلام الشعبوي لا يفيد وكذلك حال الإنكار". 
وأضاف: "ميقاتي دعا إلى تفادي المزايدات لا سيما أنّ البلاد على بُعد 90 يوماً من الانتخابات وعلينا أن نعمل معاً لإنجاز هذا الاستحقاق".
 
 
 
 
 
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