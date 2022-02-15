ردّ من وزير الطاقة على الحلبي بشأن خطّة الكهرباء.. هذا ما قاله

رد وزير الطاقة والمياه وليد فياض على تصريح وزير الإعلام عباس الحلبي بعد تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء بالقول: "كي نرى النور يطلب منا المجتمع الدولي والمموّل الأساس أي البنك الدولي الموافقة على خطة الكهرباء ومن دون الموافقة على الخطة لن نرى النور".

رداً على مدى الثقة بخطة الكهرباء، علق الحلبي بالقول: "لا نثق قبل أن نرى النور".

وقال فياض رداً على موقف الثنائي الشيعي الرافض زيادة تعرفة الكهرباء قبل زيادة ساعات الكهرباء: "أنا من رأيهم ووجهة نظرنا واحدة وتفاءلوا خيراً فأنا متفائل بإقرار الخطة".