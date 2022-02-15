لبنان

أمرٌ يهمّ أصحاب الحسابات بالليرة في المصارف.. ما هو؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-02-2022 | 11:32
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لاحظ عدد من المواطنين أنّ المصارف تعمد إلى تغيير سقف السحوبات الشهري لحساباتهم بالليرة بشكل دوري، وقد يكون ذلك بشكل أسبوعي أو شهري.
وتعليقاً على هذا الأمر، قالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنّ "سقف السحوبات يتغير فعلاً تبعاً للأموال المحوّلة إلى الحساب، وهذا أمرٌ طبيعي وبديهي لكي يتمكن المواطن من سحب أمواله بالعملة الوطنيّة". 
وأوضحت المصادر أن "كل الأموال الموجودة بالليرة اللبنانية يُمكن سحبها بالدولار الأميركي تبعاً للتعميم رقم 161". وأضافت: "يمكن للمواطن الاستفادة من السحب بالدولار طالما أنه لم يتجاوز السقف المحدد لحسابه. فعلى سبيل المثال، إذا كان المواطن يحق له سحب 10 ملايين ليرة شهرياً، فإنه يمكن سحب دولار بقيمة الـ10 ملايين، وذلك تبعاً لسعر الدولار في منصّة صيرفة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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