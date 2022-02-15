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لبنان
17 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟
Lebanon 24
15-02-2022
|
11:51
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 3731 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1023935.
كما وسجل لبنان 17 حالة وفاة ليرتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 9861.
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