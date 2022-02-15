17 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 3731 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1023935.

كما وسجل لبنان 17 حالة وفاة ليرتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 9861.