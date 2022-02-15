لبنان

ما حقيقة الجدال بين وزيري الطاقة والعمل خلال جلسة الحكومة؟

Lebanon 24
15-02-2022 | 11:45
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أصدر مكتب وزير العمل مصطفى بيرم بياناً أكد فيه أنه "لم يحصل أي جدالٌ بينه وبين وزير الطاقة وليد فياض على الإطلاق خلال جلسة مجلس الوزراء، وذلك على خلاف ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف: "الصورة المتداولة قد تكون أوحت بذلك باعتبار أنّ وزير الصناعة الاستاذ جورج بوشيكيان قد قطع حديثنا بطريقة المزاح وكذلك وزير الاقتصاد أستاذ أمين سلام، وبالتالي لا صحة لكل ما نشر وانه كانت حوارات جانبية مع اكثر من وزير قبل بدء الجلسة".
 
وتابع: ""الطريف إن إشاعة خبر الجدال تلقيناه ونحن داخل الجلسة فأثار استغرابنا مع إبتسامات وإستهجان". 
 
 
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