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لبنان
تصريحٌ من وهاب عن الإنتخابات.. هذا ما "تمناه"
Lebanon 24
15-02-2022
|
12:11
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زار رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" السيد إبراهيم أمين السيد، في حضور نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي، وتم البحث في القضايا المطروحة على الساحتين المحلية والإقليمية.
وبعد اللقاء، قال وهاب: "إننا أمام وضع اجتماعي اقتصادي ومالي صعب، ونتمنى على الحكومة الحالية أن توازن بين رغبتها في التجاوب مع مطالب صندوق النقد والبنك الدولي ومع وضع المواطنين. إننا اليوم أمام وضع دقيق للغاية، فالقطاع العام وكل المؤسسات الأمنية والعسكرية تعاني من أزمة كبيرة ولا يمكن تحمل الشروط التي ستنفذها الحكومة بالنسبة لصندوق النقد الدولي".
وتمنى وهاب على النواب الذين يناقشون الموازنة أن "يلتفتوا الى مصالح الناس قبل الإلتفات الى إرضاء هذه الجهة الدولية أو تلك"، وقال: "نحن نعرف بأن دعم صندوق النقد ضروري لإعادة تفعيل الحركة الاقتصادية المالية في لبنان ولكن هذا لا يعني أن نخضع بشكل كامل لشروطه لأن هذه الشروط لا يستطيع أن يتحملها المواطن اللبناني".
ودعا الناس الى "معاقبة كل النواب الذين يمكن أن يسيروا في الموازنة دون مناقشة كل التفاصيل".
وتمنى أن "تحصل الإنتخابات النيابية في موعدها وفي أجواء مريحة، ودون هذا الإبتزاز الذي تمارسه بعض السفارات على الساحة اللبنانية لأنها تخالف القانون عبر دعمها لتنظيمات وجمعيات وتجمعات ووسائل إعلامية وتمارس التحريض الداخلي وتشجع على الحرب الأهلية والفوضى، وأصلا لبنان بلد لا قانون فيه فلو كان فيه قانون لكان منع كل هذا الأمر"، متمنيا "الذهاب الى انتخابات هادئة وأن يختار اللبنانيون النواب الذين يرون أنهم يمثلونهم".
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